***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2021 13:09
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943731
BIST
14:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:058,6295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:0510,3133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:05494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 494,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.819.834
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.273.689
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.703.288
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.360.233
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|71.383.120
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,65
|635.612.899
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,12
|622.310.457
|% -1,40
|
|GARAN
|8,25
|554.844.996
|% -0,84
|
|HALKB
|5,28
|542.948.218
|% 0,19
|
|KOZAL
|122,20
|450.823.371
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|622.310.457
|% -1,40
|
|HALKB
|5,28
|542.948.218
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,18
|199.058.733
|% -0,91
|
|GARAN
|8,25
|554.844.996
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,64
|165.299.819
|% -0,27
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6295
|% -0,24
|
|Euro
|10,3089
|10,3133
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0716
|% -0,15
|
|Frank
|9,3580
|9,4144
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,27
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,19
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|-13,82
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,69
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,64
|
Seans Raporu
14:05
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