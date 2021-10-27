***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 14:26
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972756
BIST
14:361.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:369,4979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0378
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3611,0479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0191
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:36546,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,14
|Açılış
|: 546,80
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:36
|HEDEF
|2,84
|3.247.594
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|65.603.753
|% 9,64
|
|TGSAS
|16,86
|22.257.876
|% 8,42
|
|JANTS
|63,35
|221.977.037
|% 8,01
|
|FMIZP
|114,70
|54.111.777
|% 7,60
|
|BIOEN
|25,10
|265.341.034
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|211.786.329
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|900.194.756
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|823.493.707
|% 0,82
|
|ASELS
|16,49
|726.696.900
|% -2,83
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,64
|560.469.568
|% 1,54
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.665.772
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|257.953.605
|% 0,38
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4936
|9,4979
|% -0,40
|
|Euro
|11,0347
|11,0479
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,9926
|13,0578
|% -0,75
|
|Frank
|10,2947
|10,3567
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5244
|2,5371
|% -0,45
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,38
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.606
|3.661
|-4,00
|
|Tam
|3.587
|3.677
|-3,89
|
|Yarım
|1.734
|1.779
|-1,88
|
|Çeyrek
|870
|889
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,63
|84,63
|-1,02
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 71 artarak (% 0.04 ) 1, 626
-
14:50JANTS
Yüzde 8.53 oranında artışla 63.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 541, 144 adet işlem
-
14:49PENGD
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 079, 930 adet işlem
-
14:48AKSA
Yüzde 5.16 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 946 adet işlem
-
14:47PENGD
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 061, 000 adet işlem