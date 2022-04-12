***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 11:03
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019459
BIST
12:382.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,51
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:3814,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
12:3815,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:38921,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,64
|Açılış
|: 921,79
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CLEBI
|257,60
|78.372.875
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,23
|54.902.984
|% 7,37
|
|TSPOR
|6,15
|227.592.313
|% 6,96
|
|OYLUM
|2,33
|2.194.574
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|13.688.693
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.998.726
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,16
|16.278.243
|% -8,46
|
|THYAO
|36,68
|2.542.396.918
|% 1,44
|
|GARAN
|13,61
|1.667.382.876
|% -1,95
|
|SISE
|17,24
|1.514.381.034
|% 1,06
|
|KRDMD
|16,15
|1.225.783.089
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.919.081
|% -1,99
|
|ODAS
|2,31
|708.520.403
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,69
|738.062.876
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.919.081
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,79
|888.185.987
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|314.811.720
|% -4,02
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6837
|14,6861
|% 0,16
|
|Euro
|15,9595
|15,9710
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0433
|19,1388
|% -0,02
|
|Frank
|15,6800
|15,7745
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,15
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,55
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.198
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|9,96
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|4,81
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,12
|