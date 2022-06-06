***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2022 11:22
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034793
BIST
16:012.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 48,23
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
16:0116,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1827
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5970
En Düşük
15,9954
16:0117,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2413
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:01988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,69
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:59
|RYSAS
|8,25
|55.268.726
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|201.976.308
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|42.579.162
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,47
|103.278.925
|% -6,76
|
|SANFM
|33,74
|12.267.226
|% -3,43
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|25,96
|4.084.234
|% -2,99
|
|SASA
|44,18
|3.351.292.380
|% 0,64
|
|THYAO
|47,68
|3.253.265.981
|% -0,63
|
|SISE
|21,78
|2.080.436.356
|% 4,61
|
|AKBNK
|8,92
|1.938.827.162
|% 1,83
|
|GARAN
|15,72
|1.472.104.245
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,88
|866.368.438
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|781.130.431
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,92
|1.938.827.162
|% 1,83
|
|DOHOL
|4,10
|784.635.563
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,94
|908.034.884
|% 2,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5891
|16,5972
|% 1,11
|
|Euro
|17,8117
|17,8499
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,7642
|20,8683
|% 1,60
|
|Frank
|17,1571
|17,2605
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4109
|4,4330
|% 1,10
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,89
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,61
|
|Yarım
|3.162
|3.243
|18,68
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,40
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,51
|
Seans Raporu
15:59
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16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, SISE, EKGYO
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16:14XU050
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16:14
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