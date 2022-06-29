***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:40
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040024
BIST
16:562.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -34,48
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5616,6442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0380
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5617,4669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0863
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:56972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,03
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:56
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.122.824
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.731.475
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,44
|31.610.446
|% 9,23
|
|LIDFA
|12,60
|62.723.549
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.546.746
|% -9,99
|
|SELVA
|7,47
|96.346.341
|% -9,45
|
|YEOTK
|59,10
|75.331.180
|% -8,94
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,58
|3.964.177.242
|% -0,96
|
|SISE
|21,32
|1.465.518.687
|% -0,47
|
|EREGL
|27,24
|1.243.351.248
|% -1,16
|
|ASELS
|23,22
|1.134.123.555
|% 0,09
|
|SAHOL
|19,74
|844.595.496
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,60
|452.286.006
|% -0,76
|
|ODAS
|2,98
|484.305.056
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,42
|645.612.387
|% -1,12
|
|TSKB
|2,05
|293.225.746
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|829.718.449
|% -0,36
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6348
|16,6442
|% -0,23
|
|Euro
|17,4424
|17,4669
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,0893
|20,1901
|% -0,86
|
|Frank
|17,3597
|17,4643
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4177
|4,4399
|% -0,30
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,53
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.594
|-43,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,58
|
Seans Raporu
16:56
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 71 kaybederek (% -1.39 ) 2, 669
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17:11XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 25, 285.00 milyon TL de
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17:11LIDFA
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 008, 306 adet işlem
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17:09LIDFA
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 062 adet işlem
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17:06XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 959.00 milyon TL de