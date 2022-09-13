***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:42
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062569
BIST
14:083.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,86
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:0818,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2477
En Düşük
18,2119
14:0818,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1404
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5891
En Düşük
18,4317
14:081.014,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.014,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,54
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|144.706.497
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|75.546.043
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.618.427
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,46
|9.588.289.230
|% 5,43
|
|YKBNK
|9,64
|8.394.091.455
|% -0,52
|
|ISCTR
|11,98
|7.352.560.892
|% -4,54
|
|THYAO
|76,05
|7.273.874.314
|% 1,47
|
|ASELS
|33,20
|5.124.116.958
|% 2,98
|
|YKBNK
|9,64
|8.394.091.455
|% -0,52
|
|EKGYO
|5,35
|3.316.983.112
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,98
|7.352.560.892
|% -4,54
|
|AKBNK
|18,46
|9.588.289.230
|% 5,43
|
|KRDMD
|16,38
|4.379.793.518
|% 6,99
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2393
|18,2463
|% 0,17
|
|Euro
|18,5768
|18,5841
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3289
|21,4359
|% 0,45
|
|Frank
|19,1503
|19,2656
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% 0,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,17
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.828
|6.875
|19,00
|
|Yarım
|3.327
|3.361
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,14
|
Seans Raporu
14:06
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