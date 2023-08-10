***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 14:39
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183484
BIST
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15:177.718
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 117,70
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.766
15:1727,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0491
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
15:1729,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3104
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
15:171.671,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.671,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.671,99
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:17
|GLRYH
|11,44
|100.927.895
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|169.483.703
|% 10,00
|
|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|455.300.084
|% 9,99
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|DERIM
|16,18
|85.604.578
|% -9,76
|
|BSOKE
|4,03
|95.979.777
|% -9,64
|
|VERTU
|35,38
|172.358.221
|% -9,51
|
|THYAO
|264,50
|9.189.018.824
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,62
|8.880.839.169
|% 3,62
|
|ISCTR
|18,32
|8.744.006.599
|% 3,91
|
|AKBNK
|32,72
|7.518.777.975
|% 5,68
|
|ASTOR
|120,40
|5.063.303.073
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|8.880.839.169
|% 3,62
|
|ISCTR
|18,32
|8.744.006.599
|% 3,91
|
|SKBNK
|3,65
|1.414.588.226
|% 6,73
|
|AKBNK
|32,72
|7.518.777.975
|% 5,68
|
|VAKBN
|13,43
|3.066.154.039
|% 1,44
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0348
|27,0392
|% 0,18
|
|Euro
|29,8784
|29,9424
|% 1,05
|
|Sterlin
|34,4217
|34,5943
|% 0,53
|
|Frank
|30,8490
|31,0348
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1859
|7,2220
|% 0,14
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,52
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,52
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-24,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,14
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
15:17
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