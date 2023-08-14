***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 17:02
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185213
BIST
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17:317.780
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 65,30
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3127,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1164
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3129,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:311.660,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.660,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NETAS
|42,68
|153.132.630
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.711.400
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.394.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.140.030
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,04
|290.077.887
|% -8,81
|
|SDTTR
|409,30
|4.085.849.735
|% -7,88
|
|DYOBY
|26,00
|118.958.288
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|240.401.926
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.049.506.210
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|THYAO
|261,40
|9.041.760.464
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,10
|5.747.431.639
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.486.335.095
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,85
|1.173.062.935
|% 1,58
|
|YKBNK
|15,93
|4.543.104.951
|% 1,08
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0425
|27,0607
|% 0,35
|
|Euro
|29,5172
|29,5320
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1242
|34,2953
|% -0,00
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,33
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-5,15
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.105
|11.180
|-8,00
|
|Yarım
|5.570
|5.616
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|