***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.10.2023 11:49
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198894
BIST
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12:128.541
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 53,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1227,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0465
|Açılış
|: 27,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1228,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0753
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:121.612,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.612,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TARKM
|493,00
|203.547.055
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|846.024.921
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|131.629.803
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|405.285.374
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,76
|63.302.934
|% -7,91
|
|THYAO
|251,00
|3.680.592.701
|% -0,95
|
|ZOREN
|6,79
|2.916.578.050
|% 8,29
|
|PETKM
|21,36
|2.872.412.537
|% 3,59
|
|EREGL
|45,10
|2.750.093.622
|% 0,71
|
|ASTOR
|134,90
|2.222.665.576
|% 1,35
|
|ZOREN
|6,79
|2.916.578.050
|% 8,29
|
|PETKM
|21,36
|2.872.412.537
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,40
|963.613.132
|% 0,00
|
|KOZAL
|29,26
|2.014.600.331
|% 1,74
|
|KRDMD
|31,10
|2.037.877.898
|% 2,84
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4907
|27,4957
|% 0,17
|
|Euro
|28,8536
|28,8655
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1310
|33,2972
|% 0,17
|
|Frank
|29,7493
|29,9285
|% -0,06
|
|Riyal
|7,3098
|7,3465
|% 0,19
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,55
|
|Cumhuriyet
|11.055
|11.223
|7,00
|
|Tam
|10.814
|10.913
|-27,00
|
|Yarım
|5.424
|5.473
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.703
|2.737
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|90,64
|90,64
|-0,07
|
Seans Raporu
12:12
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