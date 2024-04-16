***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 11:25
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272599
BIST
'
14:309.607
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -72,94
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3032,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3034,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1200
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6259
En Düşük
34,3902
14:302.476,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,23
|Açılış
|: 2.477,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:30
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.119.643
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,04
|235.451.853
|% 7,83
|
|MAGEN
|17,89
|384.045.510
|% 7,13
|
|GRNYO
|11,61
|13.600.918
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|574.521.697
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,36
|5.979.915.391
|% -4,60
|
|THYAO
|296,50
|5.101.314.759
|% -0,67
|
|YKBNK
|30,26
|3.216.453.106
|% -4,24
|
|TUPRS
|188,30
|3.147.056.542
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,27
|2.993.895.560
|% -3,46
|
|ENTRA
|15,36
|5.979.915.391
|% -4,60
|
|ISCTR
|12,27
|2.993.895.560
|% -3,46
|
|ZOREN
|5,73
|1.259.409.365
|% -2,55
|
|YKBNK
|30,26
|3.216.453.106
|% -4,24
|
|KOZAL
|25,00
|2.572.315.668
|% 2,04
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4885
|32,4958
|% 0,26
|
|Euro
|34,5947
|34,6142
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,3905
|40,5929
|% 0,30
|
|Frank
|35,5388
|35,7169
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|968,47
|969,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,10
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,92
|89,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.373,59
|2.373,96
|% 0,66
|