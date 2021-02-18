***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.02.2021 16:38
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
18.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Denetimden Sorumlu Komite'nin kararına uygun olarak, 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üyesi) tarafından yerine getirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910820
BIST
17:521.547
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:50
|NUHCM
|66,00
|179.089.574
|% 10,00
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|DMSAS
|8,36
|60.086.221
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|608.150.014
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|203.782.035
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|265.525.365
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.741.370
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.211.682
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|81.908.205
|% -9,91
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|ISKPL
|38,32
|511.669.624
|% -9,88
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|HALKB
|5,70
|3.680.184.647
|% -1,21
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|SASA
|49,80
|3.065.020.120
|% 9,98
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|KOZAL
|151,90
|2.635.111.698
|% 6,75
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|GARAN
|9,32
|1.673.429.551
|% -2,41
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|THYAO
|12,32
|1.527.372.136
|% 0,98
|
|HALKB
|5,70
|3.680.184.647
|% -1,21
|
|SKBNK
|1,50
|517.679.241
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,39
|1.242.628.266
|% -3,09
|
|ODAS
|4,14
|1.075.720.831
|% 0,98
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|TSKB
|1,73
|388.466.700
|% 0,00
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|17:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9811
|6,9878
|% 0,31
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|Euro
|8,4366
|8,4448
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7032
|9,7519
|% 0,81
|
|Frank
|7,7460
|7,7927
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,16
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,71
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
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|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
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|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,04
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|B. Petrol
|64,52
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|0,18
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