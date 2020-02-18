***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.02.2020 18:54
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ana sözleşmesindeki değişikliğe ilişkin ekte verilen tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2020 tarih ve 12233903-345.08-E.1932 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819964
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5461
18:05312,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,13
|Açılış
|: 312,48
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
312,61
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,35
|11.629.500
|% -8,47
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8590
|7,8984
|% 0,29
|
|Frank
|6,1460
|6,1830
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6100
|1,6181
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|22,74
|
|Altın Gr.
|312
|312
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|57,08
|57,08
|-0,59
|