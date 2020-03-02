***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ana sözleşmesindeki değişikliğe ilişkin tadil tasarısı TC Ticaret Bakanlığı'nın 27.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052733874 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Ek: Bakanlık yazısı ve tadil tasarısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823429BIST