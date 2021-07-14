***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2020Açıklamalar2016 yılında Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesinde değişiklik yapılmış olup, en son 24.04.2020 tarihinde KAP duyurusu ile yayımlanmış olan Ana Sözleşme metninde 11. Maddenin eski ve yeni halleri sehven beraber yer almıştır. Şirket Ana Sözleşmesi doğru olup ilgili maddenin eski hali olarak yer alan "DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI MADDE 11" başlıklı madde metinden çıkarılmış ve Ana Sözleşme'nin güncel hali ekte yeniden paylaşılmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6,7,8,9,10,11,17,18,19,21,23,29,30,35,36,37 24/03/2016 30/03/2016 90438 17/04/2020 22/04/2020 10064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951223BIST