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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.10.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884478


BIST




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 104.090.159 % 10,00  
KLNMA 71,50 30.524.677 % 10,00  
OSMEN 22,00 1.052.609 % 10,00  
YBTAS 15.069,80 213.349 % 10,00  
PKENT 703,50 111.545 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1678 8,1744 % 1,13  
Euro 9,6597 9,6759 % 1,29  
Sterlin 10,6413 10,6947 % 1,38  
Frank 8,9759 9,0299 % 1,21  
Riyal 2,1719 2,1828 % 1,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 6,89  
Altın Gr. 501 501 6,75  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 0,18  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,11  
B. Petrol 41,62 41,62 0,79  
Seans Raporu 18:05
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