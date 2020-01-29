***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









tirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen sermaye artırımıyla ilgili tescil işlemleri tamamlanmış olup işlemler sonrasında bağlı ortaklığımızdaki pay oranımız %80,01 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815228BIST