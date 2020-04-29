***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.573.118 7.524.021Dönem Karı (Zararı)1.013.631 1.325.126Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.013.631 1.325.126Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.175.583 -1.878.439Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9.10 157.829 95.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler91.545 88.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler353.432 310.970Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-261.887 -222.151Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-534.464 -1.988.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-612.201 -2.077.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler77.737 88.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-764.477 -73.960Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-764.477 -73.960Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-126.016 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.365.460 6.050.156Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.311.424 6.200.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)164.909 180.899Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.423 -7.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.423 -7.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.807 7.663Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60 -290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)60 -290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.317 -331.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-104.815 -318.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.502 -13.410Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.203.508 5.496.843Alınan Faiz584.891 2.170.222İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -53.025 -1.253Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-162.256 -141.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.475.000 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri24.025.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-33.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.901.882 7.524.021NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.901.882 7.524.021DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.724.740 40.383.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.822.858 47.907.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.135 1.325.126 1.299.991 1.299.991Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -246.172 21.173.530 135.754.009 1.325.126 261.265.373 261.265.373Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.134 1.013.631 1.007.497 1.007.497Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -155.086 21.620.416 137.043.221 1.013.631 262.781.062 262.781.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 37.088.727 44.963.534Finansal Yatırımlar7 25.390.183 25.937.130Peşin Ödenmiş Giderler231.719 396.628Diğer Dönen Varlıklar1.329.722 1.224.906ARA TOPLAM64.040.351 72.522.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.040.351 72.522.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 201.039.080 191.564.080Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 85.485 93.728Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.459.489 1.620.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.584.204 193.278.820TOPLAM VARLIKLAR266.624.555 265.801.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar384.353 389.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar269.469 281.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar269.469 281.399İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar114.884 108.307Kiralama İşlemlerinden Borçlar114.884 108.307Ticari Borçlar3.849 5.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.849 5.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar58.403 50.596Diğer Borçlar830 770Kısa Vadeli Karşılıklar1.594.925 1.302.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.594.925 1.302.076Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler291.661 566.285ARA TOPLAM2.334.021 2.314.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.334.021 2.314.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.113.740 1.330.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.086.472 1.271.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.086.472 1.271.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.268 58.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar27.268 58.942Uzun Vadeli Karşılıklar395.732 382.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 395.732 382.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.509.472 1.712.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.843.493 4.027.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.781.062 261.773.565Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-155.086 -148.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-155.086 -148.952Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.173.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları137.043.221 135.754.009Net Dönem Karı veya Zararı1.013.631 1.736.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR262.781.062 261.773.565TOPLAM KAYNAKLAR266.624.555 265.801.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 27.474.355 3.790.670Satışların Maliyeti4 -24.025.000 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.449.355 3.790.670BRÜT KAR (ZARAR)3.449.355 3.790.670Genel Yönetim Giderleri4 -2.552.169 -2.496.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler126.064 35.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.619 -4.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.013.631 1.325.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.013.631 1.325.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.013.631 1.325.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.013.631 1.325.126DÖNEM KARI (ZARARI)1.013.631 1.325.126Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.013.631 1.325.126Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazannç 14 0,01357800 0,01775100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.134 -25.135Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.134 -25.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.007.497 1.299.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.007.497 1.299.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841217BIST