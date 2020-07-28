***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.952 3.888.337 3.882.385 3.882.385Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -226.989 21.173.530 135.754.009 3.888.337 135.754.009 135.754.009Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.241 4.056.313 4.075.554 4.075.554Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -129.711 21.620.416 137.043.221 4.056.313 265.849.119 265.849.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-329.809 9.837.252Dönem Karı (Zararı)4.056.313 3.888.337Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.056.313 3.888.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.379.632 -6.018.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9.10 294.042 212.880Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.004 174.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler459.483 482.491Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-407.479 -307.509Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.412.679 -4.278.986Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.570.211 -4.457.698Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 157.532 178.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.186.983 -2.127.602Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.186.983 -2.127.602Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-126.016 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.249.757 8.354.731Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.163.087 8.394.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)285.766 288.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.159 -49.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.159 -49.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.711 1.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142 -570İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)142 -570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.108 -279.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-250.331 -273.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)33.223 -5.905Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.073.562 6.224.342Alınan Faiz1.691.238 4.538.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -606.925 -626.367Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-340.560 -298.763YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.475.000 -3.182.866İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7 24.025.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 -33.500.000 -3.162.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -20.696Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -20.696Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.804.809 6.654.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.804.809 6.654.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.724.740 40.383.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.919.931 47.037.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.037.738 44.963.534Finansal Yatırımlar7 29.961.026 25.937.130Peşin Ödenmiş Giderler110.862 396.628Diğer Dönen Varlıklar1.475.237 1.224.906ARA TOPLAM66.584.863 72.522.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.584.863 72.522.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 201.039.080 191.564.080Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 77.240 93.728Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.524.554 1.620.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.641.024 193.278.820TOPLAM VARLIKLAR269.225.887 265.801.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar452.730 389.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar283.168 281.399İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar169.562 108.307Ticari Borçlar12.431 5.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 12.431 5.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar61.307 50.596Diğer Borçlar912 770Kısa Vadeli Karşılıklar1.110.168 1.302.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.110.168 1.302.076Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler192.068 566.285ARA TOPLAM1.829.616 2.314.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.829.616 2.314.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.139.887 1.330.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.010.331 1.271.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar129.556 58.942Uzun Vadeli Karşılıklar407.265 382.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 407.265 382.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.547.152 1.712.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.376.768 4.027.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.849.119 261.773.565Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Birleşme Denkleştirme Hesabı21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-129.711 -148.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-129.711 -148.952Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.173.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları137.043.221 135.754.009Net Dönem Karı veya Zararı4.056.313 1.736.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.849.119 261.773.565TOPLAM KAYNAKLAR269.225.887 265.801.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 32.866.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459Satışların Maliyeti4 -24.025.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.841.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459BRÜT KAR (ZARAR)8.841.963 8.553.129 5.392.608 4.762.459Genel Yönetim Giderleri4 -4.899.262 -4.750.400 -2.347.093 -2.253.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler126.570 109.369 506 74.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.958 -23.761 -3.339 -19.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.056.313 3.888.337 3.042.682 2.563.211Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.241 -5.952 25.375 -31.087Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.241 -5.952 25.375 -31.087Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.241 -5.952 25.375 -31.087TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.075.554 3.882.385 3.068.057 2.532.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.075.554 3.882.385 3.068.057 2.532.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862840BIST