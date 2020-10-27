***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.362 6.183.483 6.170.121 6.170.121Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -234.399 21.173.530 135.754.009 6.183.483 266.135.503 266.135.503Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.312 4.899.731 4.926.043 4.926.043Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -122.640 21.620.416 137.043.221 4.899.731 266.699.608 266.699.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.375.057 12.062.734Dönem Karı (Zararı)4.899.731 6.183.483Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.899.731 6.183.483Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.346.761 -9.767.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 418.599 298.704Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler151.736 245.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler585.243 581.562Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-433.507 -336.406Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.147.789 -6.394.383Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.367.824 -6.662.059Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 220.035 267.676Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.642.783 -3.916.602Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.642.783 -3.916.602Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-508 -450Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-508 -450Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-126.016 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler726.216 9.954.016Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.559.668 10.046.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.299.500 -531Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)326.319 305.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.829 -38.494İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.829 -38.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.981 1.449Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.405 -220İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.405 -220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.514 -360.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)44.546 -356.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)42.968 -4.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.720.814 6.369.924Alınan Faiz2.472.270 6.781.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -606.925 -627.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-519.588 -461.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.488.492 -6.934.943İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri7 24.025.000 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 82.874 93.728Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.312.346 1.620.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.434.450 193.278.820TOPLAM VARLIKLAR270.000.124 265.801.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar429.137 389.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar272.347 281.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar272.347 281.399İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar156.790 108.307Kiralama İşlemlerinden Borçlar156.790 108.307Ticari Borçlar44.101 5.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 44.101 5.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar61.577 50.596Diğer Borçlar3.175 770Kısa Vadeli Karşılıklar1.194.965 1.302.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.194.965 1.302.076Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler175.467 566.285ARA TOPLAM1.908.422 2.314.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.908.422 2.314.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar950.937 1.330.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar851.478 1.271.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar851.478 1.271.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar99.459 58.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar99.459 58.942Uzun Vadeli Karşılıklar441.157 382.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 441.157 382.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.392.094 1.712.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.300.516 4.027.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar266.699.608 261.773.565Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.640 -148.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.640 -148.952Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.173.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları137.043.221 135.754.009Net Dönem Karı veya Zararı4.899.731 1.736.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR266.699.608 261.773.565TOPLAM KAYNAKLAR270.000.124 265.801.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 36.053.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677Satışların Maliyeti4 -24.025.000 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.028.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677BRÜT KAR (ZARAR)12.028.117 12.850.806 3.186.154 4.297.677Genel Yönetim Giderleri4 -7.238.421 -6.790.580 -2.339.159 -2.040.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler127.446 183.552 876 74.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.411 -60.295 -4.453 -36.534ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146DÖNEM KARI (ZARARI)4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.899.731 6.183.483 843.418 2.295.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.312 -13.362 7.071 -7.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.312 -13.362 7.071 -7.410Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.312 -13.362 7.071 -7.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.926.043 6.170.121 850.489 2.287.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.926.043 6.170.121 850.489 2.287.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884472BIST