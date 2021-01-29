***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382Transferler17 172.104 2.901.598 -3.703.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.085 1.736.098 1.808.183 1.808.183Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler17 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.992 2.050.307 2.040.315 2.040.315Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.977.944 11.272.486Dönem Karı (Zararı)2.050.307 1.736.098Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.050.307 1.736.098Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.023.173 -6.869.434Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 600.746 407.439Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.033.637 817.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 711.576 861.198Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler322.061 -43.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.116.842 -7.474.768Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.444.225 -7.831.344Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler327.383 356.576Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler585.811 -615.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -3.245.088 -8.081.833Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18,26 3.830.899 7.466.833Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-508 -4.560Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -508 -4.560Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-126.017 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.187.222 9.908.379Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.072.473 10.545.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.909.525 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-149.089 -15.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.071 -83.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.071 -83.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.172 1.104Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-770 -280İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-770 -280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.032 -538.293Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)145.855 -549.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22.177 10.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.214.356 4.775.043Alınan Faiz3.207.105 7.761.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -743.805 -627.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -699.712 -636.527YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.504.103 -6.930.833İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri24.025.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-33.500.000 -6.873.475Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri508 4.560Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri508 4.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.611 -61.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -29.611 -61.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.473.841 4.341.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.473.841 4.341.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.724.740 40.383.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 47.198.581 44.724.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 47.577.063 44.963.534Finansal Yatırımlar6 18.109.746 25.937.130Diğer Alacaklar8 1.909.525 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.909.525 0Peşin Ödenmiş Giderler14 545.717 396.628Diğer Dönen Varlıklar15 1.079.051 1.224.906ARA TOPLAM69.221.102 72.522.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.221.102 72.522.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 197.208.181 191.564.080Diğer Alacaklar8 150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 150 150Maddi Duran Varlıklar9 90.257 93.728Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.321.332 1.620.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.619.920 193.278.820TOPLAM VARLIKLAR267.841.022 265.801.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar462.037 389.706İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar330.876 281.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar330.876 281.399İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar131.161 108.307Kiralama İşlemlerinden Borçlar131.161 108.307Ticari Borçlar7 4.201 5.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.201 5.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 57.768 50.596Diğer Borçlar8 0 770Kısa Vadeli Karşılıklar1.253.256 1.302.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.253.256 1.302.076Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 813.091 566.285ARA TOPLAM2.590.353 2.314.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.590.353 2.314.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.028.166 1.330.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar948.126 1.271.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar948.126 1.271.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.040 58.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar80.040 58.942Uzun Vadeli Karşılıklar408.623 382.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 408.623 382.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.436.789 1.712.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.027.142 4.027.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.813.880 261.773.565Ödenmiş Sermaye17 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları17 21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-158.944 -148.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.944 -148.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.944 -148.952Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 21.620.416 21.173.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 137.043.221 135.754.009Net Dönem Karı veya Zararı2.050.307 1.736.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.813.880 261.773.565TOPLAM KAYNAKLAR267.841.022 265.801.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 36.179.737 10.893.833Satışların Maliyeti18 -24.025.000 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.154.737 10.893.833BRÜT KAR (ZARAR)12.154.737 10.893.833Genel Yönetim Giderleri19 -10.048.471 -9.321.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 127.348 233.414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -183.307 -69.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.050.307 1.736.098FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.050.307 1.736.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.050.307 1.736.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.050.307 1.736.098DÖNEM KARI (ZARARI)2.050.307 1.736.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.050.307 1.736.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.992 72.085Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -9.992 72.085Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.992 72.085TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.040.315 1.808.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.040.315 1.808.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906355BIST