***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya ZarardKarı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.134 1.013.631 1.007.497 1.007.497Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -155.086 21.620.416 137.043.221 1.013.631 262.781.062 262.781.062Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Transferler13 2.050.307 -2.050.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.014 -716.810 -731.824 -731.824Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -173.958 21.620.416 139.093.528 -716.810 263.082.056 263.082.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-216.751 1.573.118Dönem Karı (Zararı)-716.810 1.013.631Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-716.810 1.013.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.469.969 -1.175.583Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9.10 148.311 157.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.130 91.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler308.395 353.432Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-319.525 -261.887Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.694.363 -534.464Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.766.944 -612.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler72.581 77.737Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler87.213 -764.477Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler87.213 -764.477Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -126.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.879 1.365.460Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.913.962 1.311.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.909.525 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)201.701 164.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.521 -1.423İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.521 -1.423Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.405 7.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90 60İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)90 60İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-162.359 -117.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-112.972 -104.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-49.387 -12.502Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.147.900 1.203.508Alınan Faiz2.120.765 584.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -53.025Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-189.616 -162.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.475.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 24.025.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -33.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-216.751 -7.901.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-216.751 -7.901.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.198.581 44.724.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 46.981.830 36.822.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 46.926.528 47.577.063Finansal Yatırımlar7 19.936.495 18.109.746Diğer Alacaklar0 1.909.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.909.525Peşin Ödenmiş Giderler344.016 545.717Diğer Dönen Varlıklar1.192.023 1.079.051ARA TOPLAM68.399.062 69.221.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.399.062 69.221.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 197.208.181 197.208.181Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 81.571 90.257Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.181.707 1.321.332Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.471.609 198.619.920TOPLAM VARLIKLAR266.870.671 267.841.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar464.405 462.037İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar360.175 330.876Kiralama İşlemlerinden Borçlar360.175 330.876İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.230 131.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar104.230 131.161Ticari Borçlar1.680 4.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.680 4.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar64.173 57.768Diğer Borçlar90 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.523.887 1.253.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.523.887 1.253.256Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler364.218 813.091ARA TOPLAM2.418.453 2.590.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.418.453 2.590.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar908.763 1.028.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar849.130 948.126Kiralama İşlemlerinden Borçlar849.130 948.126İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar59.633 80.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar59.633 80.040Uzun Vadeli Karşılıklar461.399 408.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 461.399 408.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.370.162 1.436.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.788.615 4.027.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.082.056 263.813.880Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-173.958 -158.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.958 -158.944Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.620.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları139.093.528 137.043.221Net Dönem Karı veya Zararı-716.810 2.050.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.082.056 263.813.880TOPLAM KAYNAKLAR266.870.671 267.841.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 1.897.618 27.474.355Satışların Maliyeti4 -24.025.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.897.618 3.449.355BRÜT KAR (ZARAR)1.897.618 3.449.355Genel Yönetim Giderleri-2.485.546 -2.552.169Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler845 126.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-129.727 -9.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-716.810 1.013.631FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-716.810 1.013.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-716.810 1.013.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-716.810 1.013.631DÖNEM KARI (ZARARI)-716.810 1.013.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-716.810 1.013.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 14 -0,00960200 0,01357800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.014 -6.134Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.014 -6.134TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-731.824 1.007.497Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-731.824 1.007.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931386BIST