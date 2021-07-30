***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.241 4.056.313 4.075.554 4.075.554Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -129.711 21.620.416 137.043.221 4.056.313 265.849.119 265.849.119Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Transferler13 2.050.307 -2.050.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.826 -712.903 -703.077 -703.077Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -149.118 21.620.416 139.093.528 -712.903 263.110.803 263.110.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.000.514 -329.809Dönem Karı (Zararı)-712.903 4.056.313Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-712.903 4.056.313Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.381.481 -6.379.632Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9.10 294.912 294.042Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.774 52.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler589.568 459.483Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-523.794 -407.479Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.436.529 -1.412.679Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.582.057 -1.570.211Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 145.528 157.532Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-302.809 -5.186.983Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-302.809 -5.186.983Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.829 -126.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-804.518 1.249.757Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.190.380 1.163.087Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.909.525 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)405.364 285.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-995 7.159İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-995 7.159Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.058 10.711Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 142İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.910 -217.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)76.285 -250.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.375 33.223Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.898.902 -1.073.562Alınan Faiz3.816.536 1.691.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -538.876 -606.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-379.272 -340.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.475.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri24.025.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -33.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.000.514 -9.804.809NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.000.514 -9.804.809DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.198.581 44.724.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.198.067 34.919.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.438.259 47.577.063Finansal Yatırımlar7 21.602.935 18.109.746Diğer Alacaklar0 1.909.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.909.525Peşin Ödenmiş Giderler140.353 545.717Diğer Dönen Varlıklar1.002.768 1.079.051ARA TOPLAM68.184.315 69.221.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.184.315 69.221.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 197.208.181 197.208.181Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 72.789 90.257Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.454.988 1.321.332Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.736.108 198.619.920TOPLAM VARLIKLAR266.920.423 267.841.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar586.565 462.037İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar382.844 330.876Kiralama İşlemlerinden Borçlar382.844 330.876İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar203.721 131.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar203.721 131.161Ticari Borçlar3.206 4.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.206 4.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar66.826 57.768Kısa Vadeli Karşılıklar1.228.480 1.253.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.228.480 1.253.256Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler372.112 813.091ARA TOPLAM2.257.189 2.590.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.257.189 2.590.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.078.167 1.028.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar751.133 948.126Kiralama İşlemlerinden Borçlar751.133 948.126İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar327.034 80.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar327.034 80.040Uzun Vadeli Karşılıklar474.264 408.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 474.264 408.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.552.431 1.436.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.809.620 4.027.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.110.803 263.813.880Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-149.118 -158.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.118 -158.944Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.620.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları139.093.528 137.043.221Net Dönem Karı veya Zararı-712.903 2.050.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.110.803 263.813.880TOPLAM KAYNAKLAR266.920.423 267.841.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 4.448.038 32.866.963 2.550.420 5.392.608Satışların Maliyeti4 0 -24.025.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.448.038 8.841.963 2.550.420 5.392.608BRÜT KAR (ZARAR)4.448.038 8.841.963 2.550.420 5.392.608Genel Yönetim Giderleri4 -5.197.055 -4.899.262 -2.711.509 -2.347.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler99.480 126.570 98.635 506Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.366 -12.958 66.361 -3.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682DÖNEM KARI (ZARARI)-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-712.903 4.056.313 3.907 3.042.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.826 19.241 24.840 25.375Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.826 19.241 24.840 25.375Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.826 19.241 24.840 25.375TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-703.077 4.075.554 28.747 3.068.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-703.077 4.075.554 28.747 3.068.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953502BIST