***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565Transferler13 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.312 4.899.731 4.926.043 4.926.043Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -122.640 21.620.416 137.043.221 4.899.731 266.699.608 266.699.608Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Transferler13 2.050.307 -2.050.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.641 167.765 -114.876 -114.876Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -441.585 21.620.416 139.093.528 167.765 263.699.004 263.699.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.804.630 -1.375.057Dönem Karı (Zararı)167.765 4.899.731Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)167.765 4.899.731Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.116.947 -8.346.761Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 442.050 418.599Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler260.181 151.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler682.443 585.243Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-422.262 -433.507Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.242.736 -2.147.789Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.464.127 -2.367.824Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 221.391 220.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.350.344 -6.642.783Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.350.344 -6.642.783Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -508Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -508Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-226.098 -126.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.632.336 726.216Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.983.004 2.559.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.909.525 -2.299.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)496.288 326.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367.903 38.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)367.903 38.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-31.428 10.981Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler516 2.405İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)516 2.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-93.472 87.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.851 44.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-66.621 42.968Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.683.154 -2.720.814Alınan Faiz5.569.940 2.472.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.875.915 -606.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-572.549 -519.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.448 -9.488.492İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 24.025.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -33.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 508Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.448 -14.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.448 -14.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.796.182 -10.863.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.796.182 -10.863.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.198.581 44.724.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 55.994.763 33.861.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 56.147.188 47.577.063Finansal Yatırımlar7 10.477.086 18.109.746Diğer Alacaklar0 1.909.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.909.525Peşin Ödenmiş Giderler49.429 545.717Diğer Dönen Varlıklar1.105.903 1.079.051ARA TOPLAM67.779.606 69.221.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.779.606 69.221.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 197.208.181 197.208.181Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 72.178 90.257Kullanım Hakkı Varlıkları10 777.255 1.321.332Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.057.764 198.619.920TOPLAM VARLIKLAR265.837.370 267.841.022KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.184 462.037İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.184 330.876Kiralama İşlemlerinden Borçlar104.184 330.876İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 131.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 131.161Ticari Borçlar372.104 4.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 372.104 4.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.340 57.768Diğer Borçlar516 0Kısa Vadeli Karşılıklar551.123 1.253.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 551.123 1.253.256Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler203.964 813.091ARA TOPLAM1.258.231 2.590.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.258.231 2.590.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar680.210 1.028.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar680.210 948.126Kiralama İşlemlerinden Borçlar680.210 948.126İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 80.040Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 80.040Uzun Vadeli Karşılıklar199.925 408.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 199.925 408.623TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER880.135 1.436.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.138.366 4.027.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.699.004 263.813.880Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-441.585 -158.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-441.585 -158.944Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.620.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları139.093.528 137.043.221Net Dönem Karı veya Zararı167.765 2.050.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.699.004 263.813.880TOPLAM KAYNAKLAR265.837.370 267.841.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 7.896.760 36.053.117 3.448.722 3.186.154Satışların Maliyeti0 -24.025.000 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.896.760 12.028.117 3.448.722 3.186.154BRÜT KAR (ZARAR)7.896.760 12.028.117 3.448.722 3.186.154Genel Yönetim Giderleri4 -7.420.263 -7.238.421 -2.223.208 -2.339.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler230.797 127.446 131.317 876Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-539.529 -17.411 -476.163 -4.453ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)167.765 4.899.731 880.668 843.418FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)167.765 4.899.731 880.668 843.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.765 4.899.731 880.668 843.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)167.765 4.899.731 880.668 843.418DÖNEM KARI (ZARARI)167.765 4.899.731 880.668 843.418Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları167.765 4.899.731 880.668 843.418Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-282.641 26.312 -292.467 7.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-282.641 26.312 -292.467 7.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-282.641 26.312 -292.467 7.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.876 4.926.043 588.201 850.489Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-114.876 4.926.043 588.201 850.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972560BIST