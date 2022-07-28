***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:18
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
13 2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.826 -712.903 -703.077 -703.077
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -149.118 21.620.416 139.093.528 -712.903 263.110.803 263.110.803
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489
Transferler
13 11.976.347 -11.976.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.901 329.615 285.714 285.714
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -462.583 21.620.416 151.069.875 329.615 275.816.203 275.816.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.350.669 -2.000.514
Dönem Karı (Zararı)
329.615 -712.903
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
329.615 -712.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.904.604 -3.381.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 226.733 294.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-177.404 65.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
268.169 589.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-445.573 -523.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.319.667 -3.436.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.478.252 -3.582.057
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 158.585 145.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.574.619 -302.809
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.574.619 -302.809
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.442 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.442 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.205 -2.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.132.237 -804.518
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.327.409 -3.190.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.384.873 1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
806.388 405.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.418 -995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.418 -995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.100 9.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-426 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-426 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.747 62.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
69.395 76.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.352 -13.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.707.226 -4.898.902
Alınan Faiz
4.215.079 3.816.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -600.000 -538.876
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-258.522 -379.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.249.362 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.170 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.170 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.270.532 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.270.532 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.600.031 -2.000.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.600.031 -2.000.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.224.397 47.198.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.624.366 45.198.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.879.890 56.203.611
Finansal Yatırımlar
7 10.507.339 10.260.129
Diğer Alacaklar
5 7.395.217 10.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.395.217 10.344
Peşin Ödenmiş Giderler
387.910 1.194.298
Diğer Dönen Varlıklar
1.132.943 1.202.341
ARA TOPLAM
67.303.299 68.870.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.303.299 68.870.723
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 209.232.576 209.232.576
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 1.260.474 63.191
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.447.022 858.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.940.222 210.154.522
TOPLAM VARLIKLAR
279.243.521 279.025.245
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.798 128.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.798 128.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
221.798 128.870
Ticari Borçlar
1.123.198 1.092.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.123.198 1.092.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.229 22.129
Diğer Borçlar
60 486
Kısa Vadeli Karşılıklar
315.189 692.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 315.189 692.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
157.017 579.100
ARA TOPLAM
1.848.491 2.515.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.848.491 2.515.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.276.578 766.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.276.578 766.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.276.578 766.023
Uzun Vadeli Karşılıklar
302.249 213.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 302.249 213.033
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.578.827 979.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.427.318 3.494.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.816.203 275.530.489
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-462.583 -418.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-462.583 -418.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
151.069.875 139.093.528
Net Dönem Karı veya Zararı
329.615 11.976.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.816.203 275.530.489
TOPLAM KAYNAKLAR
279.243.521 279.025.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420
Satışların Maliyeti
4 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420
BRÜT KAR (ZARAR)
6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420
Genel Yönetim Giderleri
4 -4.769.202 -5.197.055 -2.316.184 -2.711.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
458.055 99.480 348.213 98.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.061.837 -63.366 -1.012.289 66.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
329.615 -712.903 613.896 3.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
329.615 -712.903 613.896 3.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
329.615 -712.903 613.896 3.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
329.615 -712.903 613.896 3.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
329.615 -712.903 613.896 3.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
329.615 -712.903 613.896 3.907
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 14 0,00441500 -0,00955000 0,00822300 0,00005200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.901 9.826 6.837 24.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.901 9.826 6.837 24.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-43.901 9.826 6.837 24.840
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.901 9.826 6.837 24.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
285.714 -703.077 620.733 28.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
285.714 -703.077 620.733 28.747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048741
BIST