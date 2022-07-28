***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Transferler13 2.050.307 -2.050.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.826 -712.903 -703.077 -703.077Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -149.118 21.620.416 139.093.528 -712.903 263.110.803 263.110.803Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489Transferler13 11.976.347 -11.976.347 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.901 329.615 285.714 285.714Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -462.583 21.620.416 151.069.875 329.615 275.816.203 275.816.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.350.669 -2.000.514Dönem Karı (Zararı)329.615 -712.903Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)329.615 -712.903Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.904.604 -3.381.481Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 226.733 294.912Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-177.404 65.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler268.169 589.568Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-445.573 -523.794Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.319.667 -3.436.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.478.252 -3.582.057Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 158.585 145.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.574.619 -302.809Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.574.619 -302.809Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.442 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-12.442 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-47.205 -2.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.132.237 -804.518Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.327.409 -3.190.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.384.873 1.909.525Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)806.388 405.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.418 -995İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.418 -995Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.100 9.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-426 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-426 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.747 62.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)69.395 76.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.352 -13.375Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.707.226 -4.898.902Alınan Faiz4.215.079 3.816.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -600.000 -538.876Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-258.522 -379.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.249.362 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.170 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.170 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.270.532 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.270.532 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.600.031 -2.000.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.600.031 -2.000.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.224.397 47.198.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 47.624.366 45.198.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 47.879.890 56.203.611Finansal Yatırımlar7 10.507.339 10.260.129Diğer Alacaklar5 7.395.217 10.344İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 7.395.217 10.344Peşin Ödenmiş Giderler387.910 1.194.298Diğer Dönen Varlıklar1.132.943 1.202.341ARA TOPLAM67.303.299 68.870.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.303.299 68.870.723DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 209.232.576 209.232.576Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 1.260.474 63.191Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.447.022 858.605Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.940.222 210.154.522TOPLAM VARLIKLAR279.243.521 279.025.245KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar221.798 128.870İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar221.798 128.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar221.798 128.870Ticari Borçlar1.123.198 1.092.780İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.123.198 1.092.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31.229 22.129Diğer Borçlar60 486Kısa Vadeli Karşılıklar315.189 692.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 315.189 692.335Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler157.017 579.100ARA TOPLAM1.848.491 2.515.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.848.491 2.515.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.276.578 766.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.276.578 766.023Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.276.578 766.023Uzun Vadeli Karşılıklar302.249 213.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 302.249 213.033TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.578.827 979.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.427.318 3.494.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar275.816.203 275.530.489Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-462.583 -418.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-462.583 -418.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.620.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları151.069.875 139.093.528Net Dönem Karı veya Zararı329.615 11.976.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR275.816.203 275.530.489TOPLAM KAYNAKLAR279.243.521 279.025.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420Satışların Maliyeti4 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420BRÜT KAR (ZARAR)6.702.599 4.448.038 3.594.156 2.550.420Genel Yönetim Giderleri4 -4.769.202 -5.197.055 -2.316.184 -2.711.509Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler458.055 99.480 348.213 98.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.061.837 -63.366 -1.012.289 66.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)329.615 -712.903 613.896 3.907FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)329.615 -712.903 613.896 3.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)329.615 -712.903 613.896 3.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)329.615 -712.903 613.896 3.907DÖNEM KARI (ZARARI)329.615 -712.903 613.896 3.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları329.615 -712.903 613.896 3.907Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 14 0,00441500 -0,00955000 0,00822300 0,00005200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.901 9.826 6.837 24.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-43.901 9.826 6.837 24.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-43.901 9.826 6.837 24.840Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.901 9.826 6.837 24.840TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)285.714 -703.077 620.733 28.747Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları285.714 -703.077 620.733 28.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048741BIST