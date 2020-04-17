***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 16:36
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.02.2020
Genel Kurul Tarihi 17.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
15 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Olağan Genel Kurul Toplantısında
- Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,
- 2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Meral Murathan, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,
- 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,
- Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesideki değişikliğin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2020 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Genel Kurl 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul Tutanağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839004
BIST