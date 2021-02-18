***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.02.2021Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,13 - 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarEk: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910814BIST