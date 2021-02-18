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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.02.2021 16:08


Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.02.2021
Genel Kurul Tarihi 17.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13 - 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910814


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 4,53  
Altın Gr. 399 399 1,89  
Cumhuriyet 2.652 2.692 -15,00  
Tam 2.637 2.704 -18,05  
Yarım 1.275 1.308 -8,73  
Çeyrek 639 654 -4,37  
Gümüş.Ons 27,07 27,10 -0,28  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
B. Petrol 64,12 64,12 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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