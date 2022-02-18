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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.02.2022 18:30
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.02.2022
Genel Kurul Tarihi 17.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
14 - 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002861


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Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,89 23,94 0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,08  
B. Petrol 93,63 93,63 0,65  
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