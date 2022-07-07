***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
07.07.2022 18:29
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyünün yönetilmesi amacıyla Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") ile 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzaladığı Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında, 01.04.2022-30.06.2022 dönemi için 07.07.2022 tarihinde Maxis'e 1.003.700,36 TL (BSMV Hariç) ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043298
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0817
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05968,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,98
|Açılış
|: 968,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2903
|17,3026
|% 0,51
|
|Euro
|17,5825
|17,6147
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7046
|20,8084
|% 1,19
|
|Frank
|17,6985
|17,8051
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5939
|4,6169
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,88
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.487
|6.599
|-9,00
|
|Yarım
|3.175
|3.227
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,38
|