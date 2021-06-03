***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.06.2021 15:50
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2281 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939873
BIST
16:221.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,30
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:228,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1071
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:2210,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0897
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:22525,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 525,02
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:22
|VAKKO
|14,30
|83.946.359
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.853.359
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.280.394
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,40
|4.319.736
|% 9,90
|
|PENGD
|3,45
|8.979.422
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|360.152.707
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,00
|12.496.737
|% -6,44
|
|THYAO
|13,92
|2.132.598.245
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.071.455.682
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,63
|912.509.135
|% -2,30
|
|YKBNK
|2,18
|575.837.539
|% -1,36
|
|PETKM
|6,27
|565.049.341
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,18
|575.837.539
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.132.598.245
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.071.455.682
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,94
|237.283.798
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.338.585
|% 7,48
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,6998
|% 1,25
|
|Euro
|10,5803
|10,5877
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,2631
|12,3246
|% 1,02
|
|Frank
|9,6078
|9,6657
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 1,25
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:32CANTE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 724, 502 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 13, 950.00 milyon TL de
-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL