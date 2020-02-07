***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 18:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.12.2019 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi") tarafından "Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünmesi sonrası ortaya çıkacak şirketlerin bazılarının satışı için sözleşme imzalanması " başlığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği gibi tam bölünme yöntemiyle 3 yeni şirkete bölünmesine karar verilen Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünme işlemleri 07.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Numnum markalı restoranlara ait operasyonların yürütüleceği yeni şirket "Numnum Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş.", Kronotrop kahve operasyonlarının yürütüleceği şirket "Kronotrop Yiyecek ve İçecek A.Ş." ve kalan operasyonların yürütüleceği yeni şirket "Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. " İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiş olup İş Girişim Sermayesi'nin 3 şirkette de pay oranı Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de olduğu gibi %83,57'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817696
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05303,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,80
|Açılış
|: 303,40
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|PETKM
|4,11
|393.220.491
|% -1,91
|
|SISE
|5,53
|390.398.011
|% -1,07
|
|YKBNK
|3,11
|382.215.360
|% -1,27
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|ADESE
|2,19
|187.337.958
|% -4,78
|
|CEMAS
|1,22
|87.301.770
|% -1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7606
|7,7996
|% 0,57
|
|Frank
|6,1376
|6,1746
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5996
|1,6077
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,34
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,09
|
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