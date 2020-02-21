***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 18:40
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.02.2020 tarihindeki özel durum açıklaması ile açıklanmış olan tam bölünme işlemiyle kurulan, İş Girişim Sermayesi'nin %83,5704 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Numnum Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamı, 20.12.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. Tic. A.Ş.'ye 9.300.000 TL karşılığında devredilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821014
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0851
18:056,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05321,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,31
|Açılış
|: 320,97
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8677
|7,9072
|% 0,41
|
|Frank
|6,1965
|6,2338
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|19,04
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|0,02
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|-1,19
|