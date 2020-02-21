***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.02.2020 tarihindeki özel durum açıklaması ile açıklanmış olan tam bölünme işlemiyle kurulan, İş Girişim Sermayesi'nin %83,5704 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Numnum Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamı, 20.12.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. Tic. A.Ş.'ye 9.300.000 TL karşılığında devredilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821014BIST