***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 18:14
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.02.2020 tarihindeki özel durum açıklaması ile açıklanmış olan tam bölünme işlemiyle kurulan, İş Girişim Sermayesi'nin %83,5705 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Kronotrop Yiyecek ve İçecek A.Ş.'deki paylarımızın tamamı, 20.12.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde Menderes Utku'ya 14.725.000 TL karşılığında devredilmiştir.
Böylece 31.12.2019 bilanço değeri 37.868.664 TL olan Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünmesinden oluşan 3 şirketin ikisi toplam 24.025.000 TL karşılığında devredilmiş olup satış bedellerinin tümü tahsil edilmiştir. Bu işlemler sonucunda Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. bağlı ortaklık olarak portföyümüzde %83,5705 pay oranıyla yer almaya devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822922
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05318,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -7,61
|Açılış
|: 318,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
318,59
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9765
|8,0165
|% 0,07
|
|Frank
|6,4371
|6,4759
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6591
|1,6674
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|-39,12
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,77
|49,77
|-1,96
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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