***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:12
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.12.2019 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi" veya "Şirket") tarafından "Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Arttırım Kararı" başlığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği gibi, İş Girişim Sermayesi 'nin pay sahibi olduğu Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş ("Toksöz Spor")'de gerçekleştirilecek sermaye artırımında sermayenin 37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 37.550.000 TL'ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 17.01.2020 tarihinde 30.000.000 TL taahhüt ederek ilgili tutarın %25'lik kısmı olan 7.500.000 TL'yi nakden ödemiştir. Taahhüt miktarının bakiyesi olan 22.500.000TL ise 30 Mart 2020 tarihinde nakden ödenmiş olup, Toksöz Spor'un ortakları arasında akdedilmiş bulunan protokoller gereğince eş zamanlı olarak Şirketimiz lehine gerçekleştirilen pay devirleri neticesinde Şirketimizin Toksöz Spor'daki nihai pay oranı %90,63 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833383
BIST
18:0088.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -69,45
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:006,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5879
En Düşük
6,4403
18:007,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0813
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2704
En Düşük
7,1420
18:00343,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,30
|Açılış
|: 343,25
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|ADBGR
|6,05
|1.171.402
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,86
|14.486.760
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.175.498
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.336.358
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.655.538
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.329.629
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|344.896
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.514.674
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.816.991
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.696.081
|% -9,95
|
|THYAO
|8,69
|748.426.415
|% -1,92
|
|ASELS
|23,24
|635.776.991
|% 0,52
|
|GARAN
|8,02
|572.141.317
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,10
|490.816.991
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.192.900
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,95
|182.734.096
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,03
|341.416.354
|% 5,18
|
|IHLAS
|0,48
|63.563.436
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|184.772.131
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,84
|258.838.498
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1417
|8,1825
|% 1,75
|
|Frank
|6,8316
|6,8727
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7467
|1,7554
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
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