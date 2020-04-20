***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 18:59
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili son olarak 31 Mart 2020 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan 2017/244 Esas sayılı şirketin feshi konulu davanın 2 Nisan 2020 tarihli duruşmasında, davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği UYAP Bilişim Sistemi üzerinden haricen öğrenilmiştir. Dava hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gerekçeli kararının tebliği beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839391
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5670
En Düşük
7,4695
18:05378,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,66
|Açılış
|: 378,92
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|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6076
|8,6507
|% -0,36
|
|Frank
|7,1436
|7,1866
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8455
|1,8548
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|12,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|25,97
|25,97
|-2,11
|