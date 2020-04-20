***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili son olarak 31 Mart 2020 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan 2017/244 Esas sayılı şirketin feshi konulu davanın 2 Nisan 2020 tarihli duruşmasında, davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği UYAP Bilişim Sistemi üzerinden haricen öğrenilmiştir. Dava hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gerekçeli kararının tebliği beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839391BIST