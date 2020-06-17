***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 18:35
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de ("Tatilbudur") %63,75 (yüzde altmış üç virgül yetmiş beş) oranında pay sahibi olan MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ("MCI") ile Çetin Yılmaz arasında varılan mutabakata istinaden Çetin Yılmaz'ın MCI'dan devralacağı paylardan Tatilbudur'un toplam sermayesinin %12,75'ine (yüzde on iki virgül yetmiş beş) tekabül eden, toplam 102.000 (yüz iki bin) adet payın Şirketimize bila bedel devredilmesine ("Devir İşlemi") ilişkin Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında 17 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda bir Pay Devir Sözleşmesi ve ayrıca pay sahipleri ile Şirketimiz arasında yeni bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi bazı şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izninin alınmasına bağlıdır. Söz konusu iznin alınmasını ve şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleştirilecek Devir İşlemi sonrası Tatilbudur'daki pay oranımız %32,75 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851681
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 380,40
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5577
|8,6007
|% -0,32
|
|Frank
|7,1772
|7,2205
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,64
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|7,00
|
|Tam
|2.538
|2.553
|3,40
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,50
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI