***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de ("Tatilbudur") %63,75 (yüzde altmış üç virgül yetmiş beş) oranında pay sahibi olan MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ("MCI") ile Çetin Yılmaz arasında varılan mutabakata istinaden Çetin Yılmaz'ın MCI'dan devralacağı paylardan Tatilbudur'un toplam sermayesinin %12,75'ine (yüzde on iki virgül yetmiş beş) tekabül eden, toplam 102.000 (yüz iki bin) adet payın Şirketimize bila bedel devredilmesine ("Devir İşlemi") ilişkin Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında 17 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda bir Pay Devir Sözleşmesi ve ayrıca pay sahipleri ile Şirketimiz arasında yeni bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi bazı şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izninin alınmasına bağlıdır. Söz konusu iznin alınmasını ve şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleştirilecek Devir İşlemi sonrası Tatilbudur'daki pay oranımız %32,75 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851681BIST