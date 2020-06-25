***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ("Toksöz")'nin 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 23/03/2018 tarihinde Şirketimizce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/372 Esas ve 2018/296 Karar sayılı 22/03/2018 tarihli kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiş, istinaf süreci Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852957BIST