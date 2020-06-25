***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de bahsi geçen Devir İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun izni 25 Haziran 2020 tarihli toplantı ve 20-31/394-177 sayılı kararı ile verilmiş olup, ilgili kısa karar bildirimi 25 Haziran 2020 tarihinde e-posta yolu ile Çetin Yılmaz'ın avukatına tebliğ edilmiştir. Söz konusu Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi, 17 Haziran 2020 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirketimiz") ile Çetin Yılmaz arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi ve Şirketimiz ile ortaklar arasında 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin diğer şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852976BIST