***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 18:43
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de bahsi geçen Devir İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun izni 25 Haziran 2020 tarihli toplantı ve 20-31/394-177 sayılı kararı ile verilmiş olup, ilgili kısa karar bildirimi 25 Haziran 2020 tarihinde e-posta yolu ile Çetin Yılmaz'ın avukatına tebliğ edilmiştir. Söz konusu Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi, 17 Haziran 2020 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirketimiz") ile Çetin Yılmaz arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi ve Şirketimiz ile ortaklar arasında 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin diğer şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852976
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
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6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,7017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4835
|8,5260
|% -0,02
|
|Frank
|7,1980
|7,2414
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,26
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|3,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|5,90
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|2,80
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,91
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem