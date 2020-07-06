***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 25/06/2020 tarihinde Şirketimizce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin Toksöz lehine 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararına karşı davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.Dilekçe 06.07.2020 tarihinde Toksöz'e tebliğ edilmiş olup, Toksöz tarafından temyiz başvurusuna yasal süresi içerisinde cevap verileceği Şirketimize bildirilmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855265BIST