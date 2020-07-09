***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamızda, iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de ("Tatilbudur") %63,75 (yüzde altmış üç virgül yetmiş beş) oranında pay sahibi olan MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ("MCI") ile Çetin Yılmaz arasında varılan mutabakata istinaden Çetin Yılmaz'ın MCI'dan devralacağı paylardan Tatilbudur'un toplam sermayesinin %12,75'ine (yüzde on iki virgül yetmiş beş) tekabül eden, toplam 102.000 (yüz iki bin) adet payın Şirketimize bila bedel devredilmesine ("Devir İşlemi") ilişkin Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında 17 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda bir Pay Devir Sözleşmesi ve ayrıca pay sahipleri ile Şirketimiz arasında yeni bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti.Çetin Yılmaz ile yapılan müzakereler neticesinde, Devir İşlemi'nde Şirketimize bila bedel devredilecek olan pay oranının %20,00 (yüzde yirmi) olarak revize edilmesine ilişkin 9 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokolü ve ayrıca Tatilbudur'un pay sahipleri ile Şirketimiz arasında Pay Sahipleri Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmış olup Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi bazı şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Söz konusu şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleştirilecek Devir İşlemi sonrası Tatilbudur'daki pay oranımız %40,00 (yüzde kırk) olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858471BIST