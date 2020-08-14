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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.08.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   9 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Çetin Yılmaz tarafından iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin  %20,00 (yüzde yirmi) oranındaki payının Şirketimize bilabedel devri ("Devir İşlemi") ile ilgili olarak Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandığı ve Devir İşlemi'nin gerçekleşmesinin bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olduğu bildirilmişti. Söz konusu şartlar gerçekleşmiş olup 14 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Devir İşlemi tamamlanmış ve Tatilbudur'daki pay oranımız %40,00 (yüzde kırk) olmuştur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868982


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Altın Ons 1.948 1.949 -5,15  
Altın Gr. 462 462 0,86  
Cumhuriyet 3.083 3.129 38,00  
Tam 3.065 3.144 35,83  
Yarım 1.482 1.521 17,33  
Çeyrek 743 761 8,67  
Gümüş.Ons 26,68 26,70 -0,80  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,16  
B. Petrol 44,83 44,83 -0,13  
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