***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 14:53
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
9 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Çetin Yılmaz tarafından iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin %20,00 (yüzde yirmi) oranındaki payının Şirketimize bilabedel devri ("Devir İşlemi") ile ilgili olarak Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandığı ve Devir İşlemi'nin gerçekleşmesinin bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olduğu bildirilmişti. Söz konusu şartlar gerçekleşmiş olup 14 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Devir İşlemi tamamlanmış ve Tatilbudur'daki pay oranımız %40,00 (yüzde kırk) olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868982
BIST
16:091.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -18,16
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:097,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3824
En Düşük
7,3269
16:098,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7322
En Düşük
8,6435
16:09462,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.050.300
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.842.024
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.195.149
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.014.382
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.148.428
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.298.202
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|15.914.208
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|RTALB
|46,44
|847.721.120
|% 8,00
|
|THYAO
|11,11
|716.990.382
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,40
|544.436.481
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|484.863.257
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.732.422
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|258.750.282
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,46
|163.235.616
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,76
|304.648.633
|% -1,78
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3733
|7,3776
|% 0,50
|
|Euro
|8,7200
|8,7292
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6542
|9,7026
|% 0,97
|
|Frank
|8,0786
|8,1273
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,15
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|38,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,83
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|17,33
|
|Çeyrek
|743
|761
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,70
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,13
|