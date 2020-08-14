***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Çetin Yılmaz tarafından iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin %20,00 (yüzde yirmi) oranındaki payının Şirketimize bilabedel devri ("Devir İşlemi") ile ilgili olarak Şirketimiz ve Çetin Yılmaz arasında Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandığı ve Devir İşlemi'nin gerçekleşmesinin bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olduğu bildirilmişti. Söz konusu şartlar gerçekleşmiş olup 14 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Devir İşlemi tamamlanmış ve Tatilbudur'daki pay oranımız %40,00 (yüzde kırk) olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868982BIST