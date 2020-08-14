***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 18:23
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Şubat 2018 tarihli özel durum açıklamamızda, iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de sahibi olduğumuz %20,00 oranındaki paya tekabül eden toplam 160.000 adet payın 81.600 adedinin Türkiye İş Bankası A.Ş. ("Banka") lehine rehin edildiği bildirilmişti. Şirketimizin 14 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen 81.600 adet rehinli paya ilaveten, 14 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Çetin Yılmaz tarafından %20,00 oranındaki payın Şirketimize bila bedel devri akabinde ilave 81.600 adet payın rehin verilmesi ile toplamda 163.200 adet payın Banka lehine rehin edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869139
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.096
En Düşük
1.077
18:057,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 7,4150
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7410
En Düşük
8,6435
18:05462,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 462,12
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3836
|% 0,58
|
|Euro
|8,7284
|8,7402
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6457
|9,6941
|% 0,88
|
|Frank
|8,0854
|8,1341
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-7,80
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,77
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|-0,26
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