***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26 Şubat 2018 tarihli özel durum açıklamamızda, iştirakimiz Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de sahibi olduğumuz %20,00 oranındaki paya tekabül eden toplam 160.000 adet payın 81.600 adedinin Türkiye İş Bankası A.Ş. ("Banka") lehine rehin edildiği bildirilmişti. Şirketimizin 14 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen 81.600 adet rehinli paya ilaveten, 14 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Çetin Yılmaz tarafından %20,00 oranındaki payın Şirketimize bila bedel devri akabinde ilave 81.600 adet payın rehin verilmesi ile toplamda 163.200 adet payın Banka lehine rehin edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869139BIST