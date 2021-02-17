***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 25.12.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/200 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş, süreç Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910585BIST