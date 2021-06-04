***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 18:16
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2021/285 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş, süreç Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940232
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,06
|Açılış
|: 527,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.454
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.437.479
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.615.977
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.138.182
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|1.995.031
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.502.469
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|649.631.178
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|359.873.009
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6712
|8,6747
|% -0,32
|
|Euro
|10,5560
|10,5636
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,2408
|12,3022
|% 0,02
|
|Frank
|9,5956
|9,6534
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,07
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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