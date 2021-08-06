***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis")'den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, başvuruya ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih ve E-12233903-345.13-9482 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Şirketimiz ile Maxis arasında akdedilecek sözleşmeye ilişkin süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955534BIST