***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 29.12.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2021/285 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin davanın reddi kararına karşı, davacı Zafer Parlar istinaf yoluna başvurmuş, istinaf başvurusuna Toksöz tarafından yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir. Yargılama süreciyle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961795BIST