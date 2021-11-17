***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 18:20
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.02.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirketimiz") iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Ortopro") kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması amacı ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen uzun vadeli azami 20.000.000 TL (yirmimilyon Türk Lirası) 5 yıl vadeli kredinin kullanılabilmesi için Şirketimizin Ortopro'daki 18.351.069 adet hisseyi temsil eden 18.351.069 TL nominal değerli pay senetleri rehin edilmişti. Şirketimizin sahip olduğu Ortopro paylarına ilişkin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'deki rehin 04.05.2021 tarihinde sonlanmış olup, 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ortopro sermayesinde bugün itibariyla sahibi bulunduğumuz payların tamamının Ortopro'nun Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine rehin edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978362
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,2789
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0511,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3088
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0903
En Düşük
11,6569
18:05635,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 21,33
|Açılış
|: 635,04
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5864
|10,5939
|% 2,69
|
|Euro
|11,9781
|11,9877
|% 2,63
|
|Sterlin
|14,2299
|14,3012
|% 3,07
|
|Frank
|11,3526
|11,4210
|% 2,83
|
|Riyal
|2,8198
|2,8340
|% 2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,31
|
|Altın Gr.
|637
|637
|23,01
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,59
|8,60
|0,36
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
-
17:58GEDZA
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
-
17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında