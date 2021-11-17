***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.02.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirketimiz") iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Ortopro") kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması amacı ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen uzun vadeli azami 20.000.000 TL (yirmimilyon Türk Lirası) 5 yıl vadeli kredinin kullanılabilmesi için Şirketimizin Ortopro'daki 18.351.069 adet hisseyi temsil eden 18.351.069 TL nominal değerli pay senetleri rehin edilmişti. Şirketimizin sahip olduğu Ortopro paylarına ilişkin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'deki rehin 04.05.2021 tarihinde sonlanmış olup, 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ortopro sermayesinde bugün itibariyla sahibi bulunduğumuz payların tamamının Ortopro'nun Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine rehin edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978362BIST