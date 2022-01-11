***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 19:16
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Nevotek")'ye Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20/3 maddesi kapsamında 1 yıla kadar vadeli, 7.000.000 (yedimilyon) TL kısa vadeli finansman sağlanmasına karar verilmiş olup, 11.01.2022 tarihinde ilgili tutar Nevotek'e ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992833
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0797
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7554
En Düşük
15,5189
18:05809,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,53
|Açılış
|: 809,88
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
809,92
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7891
|13,8280
|% 0,05
|
|Euro
|15,6891
|15,7338
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,7899
|18,8841
|% 0,42
|
|Frank
|14,9147
|15,0046
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6753
|3,6937
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|18,72
|
|Altın Gr.
|808
|808
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,11
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|2,66
|