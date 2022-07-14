Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2022 18:12
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 25/06/2020 tarihinde Şirketimizce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin Toksöz lehine 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararına karşı davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. 06.07.2020 tarihli Özel Durum açıklamamızda belirtildiği gibi davacının temyiz başvurusu Toksöz'e tebliğ edilmiş ve Toksöz tarafından temyiz başvurusuna yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir. 14.07.2022 tarihinde Toksöz'e tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2020/6203 Esas ve 2022/3451 Karar sayılı kararı ile davacının temyiz isteminin reddine ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir. Temyiz süreci bağlı ortaklığımız Toksöz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045507


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.382
Değişim :  -1,06% |  -25,64
Açılış :  2.407  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.421 En Düşük
2.375
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4719 17,4868 % 0,36  
Euro 17,4998 17,5209 % -0,26  
Sterlin 20,5912 20,6945 % -0,19  
Frank 17,6908 17,7974 % -0,07  
Riyal 4,6428 4,6661 % 0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -30,15  
Altın Gr. 959 959 -12,20  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.545 6.683 -50,00  
Yarım 3.189 3.255 -22,00  
Çeyrek 1.600 1.627 -13,00  
Gümüş.Ons 18,36 18,38 -0,85  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,46  
B. Petrol 97,62 97,62 -1,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru