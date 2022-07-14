***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 18:12
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin ("Toksöz") 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 25/06/2020 tarihinde Şirketimizce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin Toksöz lehine 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararına karşı davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. 06.07.2020 tarihli Özel Durum açıklamamızda belirtildiği gibi davacının temyiz başvurusu Toksöz'e tebliğ edilmiş ve Toksöz tarafından temyiz başvurusuna yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir. 14.07.2022 tarihinde Toksöz'e tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2020/6203 Esas ve 2022/3451 Karar sayılı kararı ile davacının temyiz isteminin reddine ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir. Temyiz süreci bağlı ortaklığımız Toksöz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045507
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|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
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|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
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|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,4719
|17,4868
|% 0,36
|
|Euro
|17,4998
|17,5209
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5912
|20,6945
|% -0,19
|
|Frank
|17,6908
|17,7974
|% -0,07
|
|Riyal
|4,6428
|4,6661
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-30,15
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|Altın Gr.
|959
|959
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.545
|6.683
|-50,00
|
|Yarım
|3.189
|3.255
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,85
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|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
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|B. Petrol
|97,62
|97,62
|-1,95
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