***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022-30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında, Şirketimiz iştiraklerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur)nin 30.09.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ödenmiş sermayesinin 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılması kararı çıktığı ve Şirketimizin söz konusu sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak edeceği bilgisi paylaşılmıştır. Sermaye artırım tutarı olan 3.680.000 TL 17.10.2022 tarihinde ödenmiş olup Şirketimizin Tatilbudur'da ki pay oranı değişmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072551BIST