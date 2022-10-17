***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:11
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022-30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında, Şirketimiz iştiraklerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur)
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nin 30.09.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ödenmiş sermayesinin 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılması kararı çıktığı ve Şirketimizin söz konusu sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak edeceği bilgisi paylaşılmıştır. Sermaye artırım tutarı olan 3.680.000 TL 17.10.2022 tarihinde ödenmiş olup Şirketimizin Tatilbudur'da ki pay oranı değişmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072551
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1790
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2545
En Düşük
18,0503
17:59993,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,04
|Açılış
|: 993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERCB
|52,60
|87.158.686
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.721.576
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.973.985
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.390.432
|% 9,99
|
|ATSYH
|108,00
|6.121.334
|% -9,77
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|AGYO
|7,00
|103.750.683
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|12.995.529
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.309.922
|% -5,58
|
|THYAO
|98,55
|8.835.875.066
|% 9,50
|
|PETKM
|14,22
|5.271.196.521
|% -2,54
|
|ASELS
|32,76
|4.279.785.464
|% 5,20
|
|EKGYO
|4,50
|4.148.428.185
|% 6,64
|
|SISE
|31,22
|3.861.479.454
|% 6,70
|
|EKGYO
|4,50
|4.148.428.185
|% 6,64
|
|PETKM
|14,22
|5.271.196.521
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.879.252.650
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.533.897
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.508.290
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5896
|% 0,12
|
|Euro
|18,2321
|18,2461
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,1577
|21,2638
|% 2,24
|
|Frank
|18,5681
|18,6800
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|16,54
|
|Altın Gr.
|993
|993
|11,06
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.696
|6.764
|-26,00
|
|Yarım
|3.263
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,27
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,71
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
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Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410