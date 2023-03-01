***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz iştiraki Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de ("Tatil Budur") sahibi bulunduğumuz %40 oranındaki toplam 320.000 adet payın 163.200 adedinin Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ("Banka") arasında imzalanan Nakdi ve Gayrinakdi Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında Banka lehine rehin edildiği bildirilmişti.17.10.2022 ve 20.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde ise Şirketimiz, Tatil Budur'un sermaye artırımına 3.689.223 TL ile katılım sağlamıştı. Bu kapsamda 01.03.2023 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz tarafından katılım tutarının %51'ine karşılık gelen 1.881.504 adet payın daha Nakdi ve Gayrinakdi Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında Banka lehine rehin edilmesine karar verilmiştir. Böylece Banka lehine rehin verilen toplam pay sayısı 2.044.704 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118386BIST